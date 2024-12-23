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Заработала горячая линия Деда Мороза

Источник:
Sibnet.ru
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Ростелеком запустил горячую линию Деда Мороза и его цифровых помощников. Дети могут разгадать зимние загадки, рассказать Снегурочке о подарках, которые бы хотели получить на Новый год и оставить пожелания Деду Морозу по телефону 8 800-101-10-42.

Линия открывается третий год подряд. Если в 2022 году дети позвонили на линию 32 тысячи раз, то уже в 2023 году цифровые помощники обработали более 135 тысяч звонков, сообщает пресс-служба Ростелекома.

Проект реализован при поддержке «Почты России» и резиденции Деда Мороза в Великом Устюге. Бесплатный круглосуточный номер будет работать до 30 декабря 2024 года, звонки обрабатывается интеллектуальными роботами-помощниками.

Еще одним важным инструментом является речевая аналитика — она помогает оперативно обрабатывать обращения, собирать статистические данные, а также оптимизировать работу линии в пиковые нагрузки.

Отмечается, что интерактивное общение со Снегурочкой, разгадывание зимних загадок и получение персональных пожеланий от самого Деда Мороза создадут для детей увлекательный опыт и погрузят в атмосферу новогодних чудес.

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