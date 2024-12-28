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Зачем закусывать алкоголь цитрусовыми

Источник:
Sibnet.ru
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Алкоголь вызывает интоксикацию организма, но этот эффект можно снизить, если закусывать спиртное цитрусовыми, сообщил иммунолог Андрей Продеус в программе «Жить здорово!» на Первом канале.

При распаде алкоголя выделяется токсичное вещество — ацетальдегид, вызывающий похмелье. Этот эффект можно ослабить лимонной кислотой.

«Лимонная кислота блокирует ацетальдегид и помогает ему расщепляться», — отметил Продеус.

Эта кислота, как следует из названия, содержится в лимоне и других цитрусовых. Например, в лимоне — 6-10% лимонной кислоты, а в апельсине — 0,6-2%, в лайме —6-8%, в мандарине — 0,6-1,1%.

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Жизнь #Здоровье
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