Путин заявил, что Россия должна была раньше начать спецоперацию

Бездействие России по отношению к происходящему вокруг Украины в 2022 году было бы преступлением по отношению к интересам России и ее народа, заявил президент России Владимир Путин

«Преступление может быть совершено или действием, или бездействием. Наше бездействие было бы преступлением по отношению к интересам России и ее народа», — сказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину

Так он прокомментировал своим слова о том, что специальную военную операцию стоило бы начать еще раньше, так как страны Запада и Украина явно продемонстрировали отсутствие намерения выполнять минские договоренности, а Киев получил время на подготовку к боевым действиям.

Путин отметил, что не просто трудно, а вообще невозможно назвать точную дату и срок, когда стоило бы начать СВО. «Во всяком случае мы должны были бы раньше сориентироваться и понять, что Минские соглашения наши оппоненты исполнять не собираются, что они просто водят нас за нос, вводят в заблуждение», — пояснил он.

Он напомнил, что западные лидеры признались, что собирались дать время Украине, чтобы та подготовились к боевым действиям. «А мы, понимая это, должны были действовать более решительно и своевременно, должны были готовиться к этому и выбрать нужный момент для того, чтобы их [боевые действия] начинать, а не ждать момента, когда дальше невозможно было ничего не делать», — подчеркнул Путин.