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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин заявил, что Россия должна была раньше начать спецоперацию

Источник:
Sibnet.ru
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Бездействие России по отношению к происходящему вокруг Украины в 2022 году было бы преступлением по отношению к интересам России и ее народа, заявил президент России Владимир Путин

«Преступление может быть совершено или действием, или бездействием. Наше бездействие было бы преступлением по отношению к интересам России и ее народа», — сказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину

Так он прокомментировал своим слова о том, что специальную военную операцию стоило бы начать еще раньше, так как страны Запада и Украина явно продемонстрировали отсутствие намерения выполнять минские договоренности, а Киев получил время на подготовку к боевым действиям.

Путин отметил, что не просто трудно, а вообще невозможно назвать точную дату и срок, когда стоило бы начать СВО. «Во всяком случае мы должны были бы раньше сориентироваться и понять, что Минские соглашения наши оппоненты исполнять не собираются, что они просто водят нас за нос, вводят в заблуждение», — пояснил он.

Он напомнил, что западные лидеры признались, что собирались дать время Украине, чтобы та подготовились к боевым действиям. «А мы, понимая это, должны были действовать более решительно и своевременно, должны были готовиться к этому и выбрать нужный момент для того, чтобы их [боевые действия] начинать, а не ждать момента, когда дальше невозможно было ничего не делать», — подчеркнул Путин.

Тема: Военная операция на Украине
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