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Эксперт рассказал, как выявить лжеюриста

Источник:
«Известия»
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Россияне могут избежать встречи с мошенниками, выдающими себя за юристов, следую нескольким рекомендациям, рассказал генеральный директор юридической группы «АИД» Давид Адамс.

«Перед тем, как идти в фирму за юридической помощью, уточните ИНН организации и проверьте ее данные на сайте Федеральной налоговой службы: скачайте выписку из ЕГРЮЛ, выясните дату регистрации, ее адрес и кто является директором. Не стоит доверять только что созданным юридическим компаниям, отсутствие опыта должно вас насторожить», — сказал в интервью «Известиям» Адамс.

По его словам, стоит уточнить и виды экономической деятельности, которыми занимается данная юридическая фирма, информация об этом также будет указана в выписке из налоговой. Реквизиты организации обязательно должны быть указаны на ее сайте или в офисе на инфостенде: добросовестной компании нет смысла скрывать свои данные.

«Если после ввода корректного ИНН информация про компанию на сайте налоговой не найдена, то, скорее всего, перед вами мошенники. Не стесняйтесь уточнять у юристов компании перед консультацией наличие диплома о юридическом высшем образовании», — посоветовал Адамс, уточнив, что подлинность диплома можно проверить по его номеру на сайте Рособрнадзора.

Если юрист представляется адвокатом, то его статус также легко проверить — вся информация есть на сайте Минюста, добавил эксперт.

«Оценивайте юриста не по яркой обложке и красивым словам, а как минимум узнайте, был ли у него опыт в вашей сфере — смотрите как юрист вникает в суть вашей проблемы и понимает ли он вообще, о чем речь. Спрашивайте больше о деталях и не верьте преждевременным обещаниям (без встречи и изучения документов)», — подчеркнул эксперт.

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