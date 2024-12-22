Эксперт рассказал, как выявить лжеюриста

Россияне могут избежать встречи с мошенниками, выдающими себя
за юристов, следую нескольким рекомендациям, рассказал генеральный директор юридической
группы «АИД» Давид Адамс.
«Перед тем, как идти в фирму за юридической помощью,
уточните ИНН организации и проверьте ее данные на сайте Федеральной налоговой
службы: скачайте выписку из ЕГРЮЛ, выясните дату регистрации, ее адрес и кто
является директором. Не стоит доверять только что созданным юридическим
компаниям, отсутствие опыта должно вас насторожить», — сказал в интервью «Известиям»
Адамс.
По его словам, стоит уточнить и виды экономической
деятельности, которыми занимается данная юридическая фирма, информация об этом
также будет указана в выписке из налоговой. Реквизиты организации обязательно
должны быть указаны на ее сайте или в офисе на инфостенде: добросовестной
компании нет смысла скрывать свои данные.
«Если после ввода корректного ИНН информация про компанию на
сайте налоговой не найдена, то, скорее всего, перед вами мошенники. Не
стесняйтесь уточнять у юристов компании перед консультацией наличие диплома о
юридическом высшем образовании», — посоветовал Адамс, уточнив, что подлинность
диплома можно проверить по его номеру на сайте Рособрнадзора.
Если юрист представляется адвокатом, то его статус также
легко проверить — вся информация есть на сайте Минюста, добавил эксперт.
«Оценивайте юриста не по яркой обложке и красивым словам, а
как минимум узнайте, был ли у него опыт в вашей сфере — смотрите как юрист
вникает в суть вашей проблемы и понимает ли он вообще, о чем речь. Спрашивайте
больше о деталях и не верьте преждевременным обещаниям (без встречи и изучения
документов)», — подчеркнул эксперт.