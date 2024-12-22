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Экономист оценил возможность повышения ставок по ипотеке до 50%

Источник:
«Газета.ру»
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Ипотека со ставкой 50% годовых может появиться в России в случае тяжелого мирового экономического кризиса, считает главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

«В 2025 году и последующие годы такой вариант возможен, если случится очень тяжелый и затяжной мировой экономический кризис или если в России в силу каких-либо обстоятельств будет другая, менее ответственная денежно-кредитная политика», — рассказал Калманович в интервью «Газете.ру».

Но вероятность такого развития ситуации в ближайшие годы он оценивает не более чем в 5%. «Даже в 2020 году, во время пандемии коронавируса и чуть ли не всемирных локдаунов, когда ситуация в мировой экономике, казалось бы, летела в пропасть, в России процентные ставки не повышались», — сказал аналитик.

Ставки по ипотеке в настоящее время превышают 25%. Столь высокий уровень стоимости займов на жилье связан с повышением Банком России  ключевой ставки до 21%.

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Экономика #Квадраты
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