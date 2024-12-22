Ипотека со ставкой 50% годовых может появиться в России в
случае тяжелого мирового экономического кризиса, считает главный аналитик
Neomarkets Олег Калманович.
«В 2025 году и последующие годы такой вариант возможен, если
случится очень тяжелый и затяжной мировой экономический кризис или если в
России в силу каких-либо обстоятельств будет другая, менее ответственная
денежно-кредитная политика», — рассказал Калманович в интервью «Газете.ру».
Но вероятность такого развития ситуации в ближайшие годы он
оценивает не более чем в 5%. «Даже в 2020 году, во время пандемии коронавируса
и чуть ли не всемирных локдаунов, когда ситуация в мировой экономике, казалось
бы, летела в пропасть, в России процентные ставки не повышались», — сказал
аналитик.
Ставки по ипотеке в настоящее время превышают 25%. Столь
высокий уровень стоимости займов на жилье связан с повышением Банком России ключевой ставки до 21%.