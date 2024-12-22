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Путин допустил нормализацию отношений с США

Источник:
Sibnet.ru
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Россия готова к нормализации отношений с США и другими западными странами, но не в ущерб российским интересам.

«Можно все сделать, если есть желание. У нас это желание никогда не пропадало», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина о возможности налаживания российско-американских отношений.

По словам президента, в международных отношениях все меняется, остаются неизменными только интересы, в данном случае — «интересы России и ее народа».

«Если мы увидим, что ситуация меняется таким образом, что есть возможности и перспективы выстраивать отношения с другими странами, мы к этому готовы. Вопрос не в нас, а в них. Но только не в ущерб интересам Российской Федерации», — подчеркнул Путин.

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Политика #Мир
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