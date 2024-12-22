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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские войска уничтожили польских наемников в Курахово

Источник:
РИА Новости
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Российские войска уничтожили польских наемников во время зачистки города Курахово от формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Из захваченных радиостанций нам было слышно, что на территории присутствуют иностранные специалисты. Также было зафиксировано присутствие чернокожих специалистов, поляков», рассказал РИА Новости заместитель командира роты 110-й бригады 51-й армии ВС РФ с позывным Купол.

По его словам, «поляки были непосредственно уничтожены нашими ребятами в ходе проведения зачистки».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска оказались в критическом положении в Курахово, единственный путь их снабжения находится под огнем российских военных.

Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка. Имеет важное оперативное значение. Взятие населенного пункта позволит российским войскам продвинуться дальше к западной границе республики.

Тема: Военная операция на Украине
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