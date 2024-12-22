Глава ЦРУ Уильям Бернс приехал в Киев, чтобы надавить на украинские власти, которые могут передать избранному президенту США Дональду Трампу компромат на администрацию Джо Байдена, считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Уходящий глава ЦРУ посетил Киев в субботу, 21 декабря. О его визите сообщил Владимир Зеленский, не раскрыв деталей.

«Зеленский —слабое звено в цепочках уходящих демократов, в том числе и коррупционных, и преступных», — сказал в интервью ТАСС Мирошник. По его словам, Бернс приехал в Киев прятать концы и оговаривать с Зеленским действия Киева, когда Трамп начнет проверку многомиллиардных затрат американского бюджета на Украину.

«Аудиторы Трампа будут искать компромат на действия демократов, и Киев для этого наиболее уязвимое направление, куда, как в бездонную яму, уходили и средства американского бюджета, и вооружение, поставляемое США», — отметил Мирошник.

Демократы вряд ли думают, что «Зеленский будет верен своим обязательствам перед ними, потому и прислали Бернса с доводами, которые, по их мнению, должны бы удержать Зеленского от сдачи компромата на демократов», заключил дипломат.