Американские военные сбили свой истребитель F/A‑18

Истребитель ВМС США F/A-18 был сбит по ошибке «дружественным
огнем» над Красным морем, говорится в сообщении Центрального командования
вооруженных сил США.
«Два пилота ВМС США были сбиты в воскресенье над Красным
морем в результате видимого "дружественного огня"», — приводит РИА
Новости сообщение.
Под огонь попал истребитель F/A-18, взлетевший с палубы
авианосца USS Harry S. Truman для удара по объектам хуситов. Оба пилота
катапультировались. Летчиков нашли живыми, один из них получил незначительные
травмы, уточнили в Центральном командовании.
Авиация США и Израиля нанесла авиаудары по военным позициям
правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) в столице
Йемена Сане.
Новые удары последовали после того, как в субботу утром
хуситы взяли на себя ответственность за ночной ракетный обстрел Тель-Авива, в
результате которого получили легкие ранения 14 человек.