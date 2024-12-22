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Американские военные сбили свой истребитель F/A‑18

Источник:
РИА Новости
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Истребитель ВМС США F/A-18 был сбит по ошибке «дружественным огнем» над Красным морем, говорится в сообщении Центрального командования вооруженных сил США.

«Два пилота ВМС США были сбиты в воскресенье над Красным морем в результате видимого "дружественного огня"», — приводит РИА Новости сообщение.

Под огонь попал истребитель F/A-18, взлетевший с палубы авианосца USS Harry S. Truman для удара по объектам хуситов. Оба пилота катапультировались. Летчиков нашли живыми, один из них получил незначительные травмы, уточнили в Центральном командовании.

Авиация США и Израиля нанесла авиаудары по военным позициям правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) в столице Йемена Сане.

Новые удары последовали после того, как в субботу утром хуситы взяли на себя ответственность за ночной ракетный обстрел Тель-Авива, в результате которого получили легкие ранения 14 человек.

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