Более 10 поджогов и взрывов произошло в Московском регионе

Волна поджогов банкоматов и взрывов пиротехнических изделий
в общественных местах прошла в Москве и области по заданию телефонных
мошенников.
«За минувшие сутки зафиксировано более 10 поджогов
банкоматов, взрывов фейерверков и петард в торговых центрах и других
общественных местах. Нарушители задержаны, во всех случаях люди действовали по
поручениям телефонных мошенников», — рассказал ТАСС источник в правоохранительных
органах.
По его словам, среди задержанных много пожилых людей. «В
настоящее время по этим фактам проводятся разбирательства, по результатам
которых будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством», — добавил
представитель правоохранительных органов.
Ранее бывший следователь прокуратуры, адвокат Сталина
Гуревич сообщила, что поджоги и подрывы петард в зданиях по указанию мошенников
с Украины грозят уголовными делами по тяжким статьям, от ответственности не
освободит то, что человек совершил преступление под влиянием аферистов.