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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Более 10 поджогов и взрывов произошло в Московском регионе

Источник:
ТАСС
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Волна поджогов банкоматов и взрывов пиротехнических изделий в общественных местах прошла в Москве и области по заданию телефонных мошенников.

«За минувшие сутки зафиксировано более 10 поджогов банкоматов, взрывов фейерверков и петард в торговых центрах и других общественных местах. Нарушители задержаны, во всех случаях люди действовали по поручениям телефонных мошенников», — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его словам, среди задержанных много пожилых людей. «В настоящее время по этим фактам проводятся разбирательства, по результатам которых будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством», — добавил представитель правоохранительных органов.

Ранее бывший следователь прокуратуры, адвокат Сталина Гуревич сообщила, что поджоги и подрывы петард в зданиях по указанию мошенников с Украины грозят уголовными делами по тяжким статьям, от ответственности не освободит то, что человек совершил преступление под влиянием аферистов.

Тема: Военная операция на Украине
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