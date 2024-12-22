Дроны атаковали объект топливной инфраструктуры под Орлом

Пожар вспыхнул на объекте топливной инфраструктуры в Орловской области после массированной атаки дронов, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Орловская область в очередной раз подвергается массированной вражеской атаке беспилотников», — написал Клычков в своем телеграм-канале. По его словам в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа загорелся объект топливной инфраструктуры.

Губернатор отметил, что сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, принимаются меры по ликвидации последствий возгорания.

Клычков уточнил, что информация о пострадавших и погибших не поступала.