Два грузовых состава столкнулись на Забайкальской железной дороге

Два грузовых поезда столкнулись на 6 623-м километре Забайкальской железной дороги (ЗабЖД), сообщает пресс-служба Восточно-сибирской транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, 22 декабря 2024 года, около 07.30 (01.30 мск), на 6 623-м километре Забайкальской железной дороги (перегон Бушулей - Жирекен) столкнулось два состава грузовых поездов. У первого состава сошло 35 вагонов, у второго — семь вагонов, груженых углем», — говорится в сообщении.

По данным Восточно-сибирской транспортной прокуратуры, движение полностью приостановлено в обоих направлениях.

Уточняется, что пострадавших нет. На место выехал восстановительный поезд.