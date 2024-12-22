Два грузовых состава столкнулись на Забайкальской железной дороге

Два грузовых поезда столкнулись на 6 623-м километре
Забайкальской железной дороги (ЗабЖД), сообщает пресс-служба Восточно-сибирской
транспортной прокуратуры.
«По предварительным данным, 22 декабря 2024 года, около 07.30
(01.30 мск), на 6 623-м километре Забайкальской железной дороги (перегон
Бушулей - Жирекен) столкнулось два состава грузовых поездов. У первого состава
сошло 35 вагонов, у второго — семь вагонов, груженых углем», — говорится в
сообщении.
По данным Восточно-сибирской транспортной прокуратуры, движение
полностью приостановлено в обоих направлениях.
Уточняется, что пострадавших нет. На место выехал
восстановительный поезд.