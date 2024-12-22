Найден пропавший на Камчатке самолет Ан‑2

Пропавший на Камчатке самолет Ан-2 найден, люди, находящиеся на борту, живы, сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

«Борт найден. Люди живые. Какое точно состояние, сказать не могу, сейчас будем эвакуировать», — сообщил Лебедев в видео, опубликованном на его странице во «ВКонтакте».

В Росавиации РИА Новости подтвердили, что все трое находившихся на борту Ан-2 — двое пилотов и пассажир — живы. Самолет нашел в районе горы Тундровая Ми-8 Камчатского авиапредприятия со спасателями на борту.

Ан-2, следовавший по маршруту село Мильково — поселок Оссора, пропал в четверг, 19 декабря.