Найден пропавший на Камчатке самолет Ан‑2

Пропавший на Камчатке самолет Ан-2 найден, люди, находящиеся
на борту, живы, сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.
«Борт найден. Люди живые. Какое точно состояние, сказать не
могу, сейчас будем эвакуировать», — сообщил Лебедев в видео, опубликованном на
его странице во «ВКонтакте».
В Росавиации РИА Новости подтвердили, что все трое
находившихся на борту Ан-2 — двое пилотов и пассажир — живы. Самолет нашел в
районе горы Тундровая Ми-8 Камчатского авиапредприятия со спасателями на борту.
Ан-2, следовавший по маршруту село Мильково — поселок
Оссора, пропал в четверг, 19 декабря.