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Найден пропавший на Камчатке самолет Ан‑2

Источник:
РИА Новости
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Пропавший на Камчатке самолет Ан-2 найден, люди, находящиеся на борту, живы, сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

«Борт найден. Люди живые. Какое точно состояние, сказать не могу, сейчас будем эвакуировать», — сообщил Лебедев в видео, опубликованном на его странице во «ВКонтакте».

В Росавиации РИА Новости подтвердили, что все трое находившихся на борту Ан-2 — двое пилотов и пассажир — живы. Самолет нашел в районе горы Тундровая Ми-8 Камчатского авиапредприятия со спасателями на борту.

Ан-2, следовавший по маршруту село Мильково — поселок Оссора, пропал в четверг, 19 декабря.

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