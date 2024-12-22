Установлено точное время скрещивания древних людей и неандертальцев

Древние Homo sapiens и неандертальцы скрещивались около 7 тысяч лет — к таким выводам пришли ученые после анализа ДНК, сообщил Калифорнийский университет в Беркли.

Новое исследование позволило точнее установить временные рамки смешения современных людей и неандертальцев в Евразии: оно началось 50,5 тысячи лет назад и длилось около 7 тысяч лет — до тех пор, пока неандертальцы не начали исчезать.

Оценка на основе генома согласуется с археологическими свидетельствами того, что современные люди и неандертальцы жили бок о бок в Евразии в течение 6–7 тысяч лет. Среднее время скрещивания неандертальцев и Homo sapiens — около 47 тысяч лет назад. Предыдущие оценки варьировались от 54 тысяч до 41 тысячи лет назад.

В результате этого скрещивания у евразийцев осталось от 1% до 2% генов, унаследованных от неандертальцев.

Более длительный период скрещивания может объяснить, почему у жителей Восточной Азии примерно на 20% больше генов неандертальцев, чем у европейцев и жителей Западной Азии.

Новые данные также показывают, что первая миграция современных людей из Африки в Евразию в основном завершилась 43,5 тысячи лет назад.

«Когда современные люди покинули Африку и скрещивались с неандертальцами, некоторые особи унаследовали неандертальские гены, которые, предположительно, позволили им адаптироваться и лучше развиваться в окружающей среде», — отметил один из авторов исследования Леонардо Яссы.