Обнаружены признаки девятой планеты в Солнечной системе

Команда из Принстонского университета представила новые данные, указывающие на существование девятой планеты в Солнечной системе.

Планета-9 — гипотетическая планета на краю Солнечной системы. Ее поиски ведутся с того момента, как из планет был разжалован Плутон.

Исследователи проанализировали орбиты 51 так называемых транснептуновых объектов (ТНО) в поясе Койпера (области за орбитой Нептуна, где находятся более 70 тысяч объектов диаметром более 100 километров), орбиты которых не могут быть объяснены известными планетами, приводит Der Standart результаты работы, которую опубликуют в Astrophysical Journal.

Компьютерное моделирование показало, что некоторые из проанализированных ТНО имеют орбиты, которые не дестабилизируются гравитацией Нептуна даже в течение миллиардов лет.

По сравнению с предыдущими исследованиями, в которых учитывалось всего от девяти до 11 таких объектов, расширение базы данных позволило провести более надежный статистический анализ. Результат — вероятность того, что наблюдаемая ориентация орбит является чистой случайностью, составляет всего 1 из тысячи.

Согласно полученным данным, гипотетическая планета должна была бы иметь массу около 4,4 земных.

Плутон считался девятой планетой Солнечной системы со дня своего открытия в 1930 году и до 2006 года. В 2006 году Международный астрономический союз представил определение планеты, и Плутон под него не попал. Сейчас он — карликовая планета и крупнейший объект пояса Койпера.