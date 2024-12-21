Новый род войск появится в России

Новый род войск будет сформирован в третьем квартале 2025 года — им станут войска беспилотных систем. Он необходим российской армии из-за возросшей роли таких систем в современных конфликтах, заявил министр обороны Андрей Белоусов.

«В первую очередь они применяются в тактическом звене для решения разведывательных, ударных и транспортных задач. Используются как средства борьбы и сетевого информационного обмена», — отметил глава Минобороны.

Белоусов признал, что в рамках традиционной схемы, которая предусматривает строго регламентированный процесс разработки, испытаний и постановки на производство, обеспечить войска беспилотными средствами крайне затруднительно.

«Поэтому их развитие — в первую очередь FPV-дронов — осуществляется в рамках проектов, объединяющих усилия волонтеров, меценатов, народного ОПК и министерства обороны», — подчеркнул он.

В настоящее время в войска поставляется более 65 видов изделий — 31 вид БПЛА, включая три разведывательных, восемь наземных робототехнических комплексов, два вида средств радиоэлектронной разведки, 20 систем РЭБ, четыре вида безэкипажных катеров.