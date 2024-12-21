Ученые «записали» знания напрямую в мозг

Американским ученым удалось «вписать» новые знания и навыки в мозг человека без явного обучения и физических манипуляций.

Традиционно человек осваивает новые навыки через опыт, обучение и практику, что приводит к формированию новых нейронных связей в мозге. Однако новая методика, разработанная учеными из Университета Рочестера, Йельского и Принстонского университетов, позволяет обойти этот процесс.

Участники эксперимента находились в аппарате функциональной магнитно-резонансной томографии, где ученые могли отслеживать активность их мозга в реальном времени.

Во время эксперимента добровольцам показывали колеблющиеся фигуры на экране и просили попытаться остановить их исключительно с помощью мыслей. Исследователи заранее определили целевой шаблон активности мозга, необходимый для выполнения задания, и направляли мозг подопытных к нужному паттерну. Этот процесс был назван «лепкой» мозговой активности.

Фигуры на экране останавливались, когда активность мозга совпадала с заданным паттерном. Это означало, что участники смогли изменить восприятие визуальных образов, даже не осознавая этого. Как отмечают авторы исследования, это открытие подтверждает, что неявное обучение может способствовать формированию новых нейронных связей.

Этот метод найдет применение в клинической практике. По мнению исследователей, модификация паттернов мозговой активности может помочь пациентам с нейроотличиями, улучшая работу их мозга и помогая быстрому обучению новым навыкам. Также новая технология может оказаться полезной в разработке интерфейсов «мозг – компьютер».