Обнаружено древнее «инопланетное» растение

Американские ученые идентифицировала удивительное окаменелое растение возрастом около 47 миллионов лет, похожих на которое сейчас попросту нет.

Впервые окаменелое растение было обнаружено еще в 1969 году, палеоботаники нашли его в восточной части штата Юта, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Annals of Botany. Первоначально его отнесли к семейству женьшеневых.

Однако недавно ученые нашли еще одну подобную окаменелость — все это время она хранилась в музее Калифорнийского университета в Беркли. При этом на ней сохранилась веточка с прикрепленными плодами и листьями.

Анализ показал, что окаменелость принадлежит к тому же виду, что и находка 1969 года. Однако из новых данных следовало, что древнее растение не вписывается в семейство женьшеневых или любое другое известное семейство растений.

Вымерший вид получил название Othniophyton elongatum, что переводится как «инопланетное растение». Сравнение с более чем 400 семействами растений показало, что у древней находки нет никаких совпадений с современной флорой.

Более того, даже вымершие семейства не смогли обеспечить соответствие. Ученые отметили, что находка Othniophyton elongatum выявила важную проблему в палеоботанике — уникальные вымершие растения исследователи зачастую относят к современным семействам.