Капуста кале, или кудрявая капуста содержит кальция в два раза больше, чем молоко, сообщила соучредитель выращивающей органические овощи компании Supernormal Альмудена Пенья.

Капуста кале содержит 250 миллиграммов кальция на 100 граммов, тогда как в цельном молоке его всего 110 миллиграммов, сказала Пенья в интервью BristolLive.

Регулярное употребление этого овоща не только способствует укреплению костей, но и помогает снижать уровень холестерина, артериальное давление и уровень сахара в крови.

Кудрявая капуста универсальна в кулинарии: ее можно использовать в салатах, супах и пастах, что делает ее отличным дополнением к сбалансированному рациону.

Тем не менее, Пенья предостерегает об умеренности. Чрезмерное потребление капусты кале может негативно сказаться на функции щитовидной железы, а людям, принимающим определенные лекарства, стоит быть осторожными из-за высокого содержания витамина К.