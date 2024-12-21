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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Боец ВСУ помахал дрону и сдался российским военным

Источник:
Sibnet.ru
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Военнослужащий ВСУ сдался в плен российским войскам, помахав рукой дрону. Он рассказал свою историю на видео Минобороны, опубликованном пресс-службой ведомства.

Боец рассказал, что добровольно вступил в ВСУ и хотел отсидеться в тыловых частях, однако его перевели в 57-ю мотопехотную бригаду и перебросили под Волчанск в Харьковской области, где шли активные боевые действия.

Подразделение ВСУ, в котором служил пленный, обосновалось в одном из зданий. Вскоре туда подобрались российские бойцы и забросили внутрь противотанковую мину, чтобы ликвидировать опорный пункт.

«Меня выбросило, была перебита рука. Я увидел кучу дронов, не знал даже, наши это или нет. Закурил, поднял руку и тогда меня ваш дрон провел к вам», — уточнил украинский военнослужащий.

Он посоветовал сослуживцам, еще воюющим в ВСУ, уходить в «самоволки» или сдаваться в плен, чтобы спасти свою жизнь.

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