Жесткую скидку введут для детских авиабилетов

Правительство к 14 января обеспечит гарантированную скидку в размере 50% от стоимости взрослого билета на авиаперелеты для детей до 12 лет, сообщил вице-премьер Виталий Савельев.

«Была возможность у авиакомпаний, исходя из специальных тарифов, ее минимизировать. Мы сейчас это все поправим, с авиакомпаниями разговор проведен», — сказал вице-премьер, напомнив про соответствующее решение президента Владимира Путина.

В настоящее время авиакомпании реализуют скидочные программы для перевозки детей, размер скидки варьируются от 15% до 50% от стоимости взрослого билета. Согласно решению правительства, «жесткая» скидка будет предоставляться всем детям до 12 лет.

Президент Владимир Путин ранее на совмещенной прямой линии и пресс-конференции потребовал от авиакомпаний прекратить практику отказа от льгот на билеты путем манипуляций с тарифами.

Согласно закону, авиакомпании должны предоставлять семьям с детьми льготу в 50% от стандартного тарифа. Однако перевозчики вводят свои льготы, в таком случае цена на билет уже не считается стандартной, поэтому скидка 50% не предоставляется.