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Легендарная игра «Герои 3» стала доступна бесплатно в браузере

Источник:
Sibnet.ru
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Энтузиаст представил бесплатную версию культовой стратегии «Герои Меча и Магии 3», которую можно запустить прямо в браузере.

Поиграть в «Героев 3» теперь можно на любом устройстве — кроме ПК, это могут быть смартфоны или планшеты на Android и iOS. Однако для этого пользователь должен подтвердить, что ранее приобретал оригинальную игру.

За основу взят открытый движок VCMI, реализующий абсолютно все механики оригинальной игры, а также добавляющий более высокие разрешения, отмечается на официальной странице проекта.

В бесплатной версии стратегии достаточно умный искусственный интеллект, также присутствуют все оригинальные кампании для прохождения и полное сохранение прогресса геймера.

Кроме этого, кастомная версия игры поддерживает 160 кастомных сценариев и кроссплатформинг между всеми устройствами для сетевых матчей.

«Герои Меча и Магии 3» были разработаны компанией New World Computing и выпущены весной 1999 года. Игроки управляют героями, ведущими в бой армии различных существ.

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