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Какая вода закипит быстрее

Источник:
Sibnet.ru
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Какая вода закипит быстрее — сырая или кипяченая? Многие считают, что никакой разницы между ними нет, однако в реальности сырая вода закипает быстрее.

Такой эффект связан с физическими отличиями сырой и кипяченой воды. Дело в том, что в сырой воде больше растворенного воздуха, тогда как в свежекипяченой его практически нет — он «выпарился» в процессе кипения.

При нормальном атмосферном давлении и температуре в 25 градусов Цельсия в одном литре сырой воды растворено примерно 23 миллилитра воздуха. Пузырьки из воздуха можно увидеть на дне и стенках посуды, пока сырая вода еще не закипела.

В результате свежекипяченая вода весит чуть больше и требует больше энергии для своего повторного перевода в кипящее состояние. В то время как более легкая сырая вода закипит чуть быстрее.

Однако стоит учитывать, что постоявшая некоторое время в открытой емкости кипяченая вода заново насыщается воздухом, в этом случае разницы между ними по времени закипания не будет.

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Наука #Наука
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