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Фигуристка Аделия Петросян стала чемпионкой России

Источник:
Sibnet.ru
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Аделия Петросян стала победительницей чемпионата России по фигурному катанию, который проходит в Омске.

Петросян в произвольной программе исполнила тройной аксель, добавив к нему два четверных тулупа. Ученица Этери Тутберидзе набрала за прокат 177,14 балла, что стало ее личным рекордом. В сумме за короткую и произвольную программу она получила 262,92 балла.

Второй стала еще одна ученица Тутберидзе — Дарья Садкова. Она чисто исполнила два четверных тулупа. За произвольную программу фигуристка получила 161,54 балла, а в сумме за два проката - 234,69 балла.

Алина Горбачева заняла третье место, у нее 223,92 балла. Фигуристка исполнила каскад из четверного сальхова и двойного тулупа, а потом упала после сольного четверного сальхова. Также она сорвала тройной риттбергер.

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Спорт #Зимние виды #Омск
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