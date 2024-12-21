Фигуристка Аделия Петросян стала чемпионкой России

Аделия Петросян стала победительницей чемпионата России по фигурному катанию, который проходит в Омске.

Петросян в произвольной программе исполнила тройной аксель, добавив к нему два четверных тулупа. Ученица Этери Тутберидзе набрала за прокат 177,14 балла, что стало ее личным рекордом. В сумме за короткую и произвольную программу она получила 262,92 балла.

Второй стала еще одна ученица Тутберидзе — Дарья Садкова. Она чисто исполнила два четверных тулупа. За произвольную программу фигуристка получила 161,54 балла, а в сумме за два проката - 234,69 балла.

Алина Горбачева заняла третье место, у нее 223,92 балла. Фигуристка исполнила каскад из четверного сальхова и двойного тулупа, а потом упала после сольного четверного сальхова. Также она сорвала тройной риттбергер.