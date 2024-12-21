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Зеленский предложил взятку премьеру Словакии

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил словацкому премьеру Роберту Фицо 500 миллионов евро из замороженных российских активов. В ответ Братислава должна была согласиться на членство Киева в НАТО, уточнил Фицо.

Премьер Словакии заявил об этом на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе, где также присутствовал Зеленский. По словам Фицо, в ответ на предложение он заявил: «Никогда».

«Он спросил меня, голосовал бы я за членство в НАТО, если бы он дал мне 500 миллионов евро из российских активов. Я, естественно, ответил ему: никогда»,— цитирует словацкого премьера издание The Slovak Spectator.

Политик уточнил, что Украина и Словакия имеют разные позиции по нескольким вопросам: помимо присоединения Киева к НАТО, это поставки газа через Украину и распространение санкций на атомную отрасль.

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Политика #Мир
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