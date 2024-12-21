Семейную ипотеку предложили расширить на вторичное жилье

Президент Владимир Путин предложил расширить семейную ипотеку под 6% на вторичный рынок в регионах, где почти не строится новое жилье.

«Сегодня эта ипотека действует только в случае приобретения нового жилья — она не действует на вторичном рынке. Нужно разрешить семьям приобретать жилье под льготную ставку 6% и на вторичном рынке», — сказал Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей.

Ранее на прямой линии Путин предложил отменить лимиты по семейной ипотеке на фоне проблемы с их нехваткой. После чего Минфин заявил, что подготовит изменения в программу, исключив из нее механизм выделения лимитов.

Программа «Семейная ипотека» была запущена в 2018 году. Летом 2024 года ее продлили до 2030 года, скорректировав условия. Теперь льготная ипотека под 6% годовых доступна семьям с детьми в возрасте до шести лет.

Кроме этого, воспользоваться обновленной семейной ипотекой могут семьи, где есть ребенок-инвалид; семьи из малых городов, где есть двое или более несовершеннолетних детей; семьи с детьми, проживающие в регионах с индивидуальными программами развития.

Программой в настоящее время можно воспользоваться для покупки жилья в новостройке у застройщика или для приобретения частного дома с земельным участком с использованием эскроу-счета.