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Семейную ипотеку предложили расширить на вторичное жилье

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин предложил расширить семейную ипотеку под 6% на вторичный рынок в регионах, где почти не строится новое жилье.

«Сегодня эта ипотека действует только в случае приобретения нового жилья — она не действует на вторичном рынке. Нужно разрешить семьям приобретать жилье под льготную ставку 6% и на вторичном рынке», — сказал Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей.

Ранее на прямой линии Путин предложил отменить лимиты по семейной ипотеке на фоне проблемы с их нехваткой. После чего Минфин заявил, что подготовит изменения в программу, исключив из нее механизм выделения лимитов.

Программа «Семейная ипотека» была запущена в 2018 году. Летом 2024 года ее продлили до 2030 года, скорректировав условия. Теперь льготная ипотека под 6% годовых доступна семьям с детьми в возрасте до шести лет.

Кроме этого, воспользоваться обновленной семейной ипотекой могут семьи, где есть ребенок-инвалид; семьи из малых городов, где есть двое или более несовершеннолетних детей; семьи с детьми, проживающие в регионах с индивидуальными программами развития.

Программой в настоящее время можно воспользоваться для покупки жилья в новостройке у застройщика или для приобретения частного дома с земельным участком с использованием эскроу-счета.

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Экономика #Квадраты #Деньги
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Uynachalnica

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