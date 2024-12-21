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Победителя выгнали из шоу «Экстрасенсы. Реванш» перед финалом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Полуфиналисты шоу «Экстрасенсы. Реванш» прошли испытания, а члены жюри вынесли суровый вердикт, выгнав победителя «Битвы экстрасенсов».

Участники шоу «Экстрасенсы. Реванш» Тимофей Руденко, Ангелина Изосимова, Александр Саков и Ольга Якубович прошли полуфинальные испытания. Все они справились с поставленными задачами.

Члены жюри выставляли оценки, ориентируясь на предыдущие заслуги участников и личные симпатии.

В итоге самые низкие оценки получил победитель «Битвы экстрасенсов» Тимофей Руденко. В финал прошли Ангелина Изосимова, Александр Саков и Ольга Якубович.

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