Ученые предупредили о вреде миндального и овсяного молока

Альтернативное молоко, такое как миндальное и овсяное, не только уступает коровьему по питательной ценности, но и содержит опасные химические соединения, сообщили ученые в области биомедицинских и пищевых наук из Дании и Италии.

Специалисты Копенгагенского университета и Университета Брешии проанализировали 10 образцов растительных напитков, изготовленных из сои, овса, риса и миндаля. Их сравнили с ультрапастеризованным коровьим молоком жирностью 3,5% и 1,5%. Результаты опубликованы в журнале Food Research International.

Исследование показало, что растительные напитки подвергаются более интенсивной термической обработке, что приводит к образованию потенциально вредных веществ. В четырех образцах на основе овса и миндаля был обнаружен акриламид — канцерогенное соединение, которое может образовываться в процессе обжарки ингредиентов.

Ученые отметили высокое содержание сахара в семи из 10 исследованных напитков, что также вызывает опасения. В результате реакции Майяра, происходящей при нагревании, белки в растительных напитках модифицируются более значительно, чем в коровьем молоке.

Исследователи призвали к более тщательному изучению веществ, находящихся в составе альтернативного молока, поскольку некоторые из них могут способствовать воспалению и увеличивать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Эксперты порекомендовали потребителям быть внимательными к рациону и рассмотреть возможность разнообразия источников кальция и других питательных веществ для минимизации потенциальных рисков, связанных с употреблением растительных молочных заменителей.