Нейросеть поможет в поиске грибов и ягод

Разработали инновационный цифровой модуль анализа урожайности дикоросов под названием УрожAI, который поможет сборщикам ягод и грибов в Карелии, сообщила пресс-служба Петрозаводского государственного университета.

Система УрожAI анализирует объемы выросших ягод и грибов в различных местах на протяжении сезона, что позволяет ей определять лучшие локации для сбора дикоросов. Это значительно сократит время, необходимое для поиска урожайных полянок.

Пользователи мобильной приложения YAGODY.RU по подписке получат цифровую карту с отмеченными локациями сбора и обновляющимися вероятностными оценками урожайности по пятибалльной шкале.

На данный момент УрожАI рассчитывает анализ урожайности по семи видам дикоросов севера: морошка, черника, брусника, клюква, голубика, земляника, белые грибы. В разработке — кедровый орех.

Сервис протестировали в сезон сбора дикоросов в Карелии, летом 2025 года модуль будет доступен профессиональным сборщикам и обычным жителям.