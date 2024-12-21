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«Кама» показала готовый кузов электромобиля «Атом». ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Компания «Кама» показала фотографии кузова электромобиля «Атом» и анонсировала масштабные краш-тесты модели. Запуск серийного производства планируется в середине 2025 года.

Перед запуском серийного производства состоятся три раунда краш-тестов, в которых используют 30 машин, сообщила пресс-служба производителя. По их итогам «Кама» рассчитывает добиться уровня безопасности модели, эквивалентной четырем звездам по рейтингу C-NCAP.

На сегодня уже проведены симуляции краш-тестов, испытания с фронтальным ударом и салазковые тесты. В рамках следующих краш-тестов компания проверит автомобиль на боковой удар.

Кузов электромобиля «Атом»
Кузов электромобиля «Атом»
Фото: © пресс-служба компании «Кама»

Отмечается, что у «Атома» стандартная центральная стойка отсутствует, при боковом ударе основную нагрузку принимают на себя усиленные пороги и двери. Основная задача усиленных порогов — предотвратить повреждения и защитить батарею от разрушения.

Балка порога электромобиля имеет запатентованную конструкцию и структуру в поперечном сечении, а внешняя часть профиля обладает трапециевидной формой, которая нужна для гашения энергии удара.

Также производитель проведет испытания надежности и долговечности, которые включают помещение кузова с навесными элементами в камеру соляного тумана, что эквивалентно десяти годам эксплуатации в условиях мегаполиса и проверку на принудительную коррозию.

Тема: Русские машины
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