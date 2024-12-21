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Карта жителя Новосибирской области станет основным проездным

Источник:
Sibnet.ru
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Карта жителя Новосибирской области и карта «Тройка» заменят Единую транспортную карту, карты социальную, школьника и студента, окончательный переход произойдет с 1 января 2025 года, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Карта жителя Новосибирской области» — это цифровой сервис, к которому привязывается карта «Мир» и подключается проездной.

Все преимущества Единой транспортной карты сохранятся: безлимитный абонемент, сетевая пересадочная поездка и скидка в 1 рубль.

«Социальная карта» продолжает действовать, менять ее не нужно. Средства на карте будут автоматически перенесены. Изменился только способ пополнения: оно доступно через банкоматы и отделения Сбербанка, в мобильных приложениях «Сбербанк Онлайн» и «Моя Тройка». Быть клиентом банка необязательно: пополнение происходит по номеру, указанному на карте.

Карты школьника и студента обновят счет, привязанный к карте, автоматически. Скидка в 50% сохранится. Для тех студентов и школьников, которые забудут пополнить карту в новом году, будут доступны две поездки в кредит.

Единая транспортная карта будет работать до 1 января 2025 года. Если не подключать «Карту жителя НСО», то нужно приобрести карту «Тройка» в отделениях Сбербанка. Стоимость карты варьируется от 85 до 300 рублей в зависимости от дизайна

Карту «Тройка» можно использовать для поездок по всей Новосибирской области и более чем в 27 других регионах России: от Карелии и Москвы до Приморского края.


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Сибирь #Новосибирск #Транспорт и дороги
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