Ученые испугались «зеркальных» микробов

Международная группа из 38 авторитетных ученых в открытом письме призвала отказаться от проведения исследований с «зеркальными» микробами — по их мнению, они могут угрожать жизни на Земле.

«До тех пор, пока не появятся убедительные доказательства, что "зеркальная жизнь" не будет представлять особой опасности, мы считаем, что подобные организмы, даже те, у которых есть специальные меры биозащиты, создавать не следует», — цитирует обращение журнал Science.

Почти все молекулы, необходимые для жизни, могут существовать в двух различных формах, каждая из которых является зеркальным отражением другой. Например, ДНК всех живых организмов состоит из «правосторонних» нуклеотидов.

Ученые уже смогли создать в лабораторных условиях «зеркальные» молекулы и теперь работают над созданием искусственных «зеркальных» микробов. Авторы письма-предостережения считают, что подобные создания легко обойдут реакции иммунной системы человека.

В случае утечки зеркальные микроорганизмы могут вызвать пандемию, против которой человеческий иммунитет будет бессилен. Впрочем, некоторые исследователи отмечают, что такой сценарий все-таки маловероятен.