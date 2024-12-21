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Ученые испугались «зеркальных» микробов

Источник:
Sibnet.ru
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Международная группа из 38 авторитетных ученых в открытом письме призвала отказаться от проведения исследований с «зеркальными» микробами — по их мнению, они могут угрожать жизни на Земле.

«До тех пор, пока не появятся убедительные доказательства, что "зеркальная жизнь" не будет представлять особой опасности, мы считаем, что подобные организмы, даже те, у которых есть специальные меры биозащиты, создавать не следует», — цитирует обращение журнал Science.

Почти все молекулы, необходимые для жизни, могут существовать в двух различных формах, каждая из которых является зеркальным отражением другой. Например, ДНК всех живых организмов состоит из «правосторонних» нуклеотидов.

Ученые уже смогли создать в лабораторных условиях «зеркальные» молекулы и теперь работают над созданием искусственных «зеркальных» микробов. Авторы письма-предостережения считают, что подобные создания легко обойдут реакции иммунной системы человека.

В случае утечки зеркальные микроорганизмы могут вызвать пандемию, против которой человеческий иммунитет будет бессилен. Впрочем, некоторые исследователи отмечают, что такой сценарий все-таки маловероятен.

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