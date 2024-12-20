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Названо число погибших в результате обстрела Рыльска

Источник:
Sibnet.ru
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При массированном ракетном обстреле Рыльска погибли шесть человек, в том числе ребенок, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале. Еще девять человек госпитализированы с ранениями, среди них беременная женщина.

Хинштейн уточнил, что среди пострадавших при обстреле зданий — Дом культуры, здание начальной школы, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа, офисы СДЭК и Ozon, здание ЗАГС.

20 декабря Рыльск подвергся массированному ракетному обстрелу ВСУ, по городу ударили порядка 15 ракет РСЗО HIMARS. По факту обстрела населенного пункта возбуждено уголовное дело о теракте.

Рыльск — районный центр в Курской области, в котором проживают около 15 тысяч человек. Город находится примерно в 30 километрах от границы с Украиной.

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