Киев раскрыл дату остановки транзита российского газа

Киев прекратит транзит российского газа 1 января 2025 года с 07.00 часов утра по местному времени, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Мы понимаем, что соглашение о транзите газа заканчивается 1 января 2025 года», — заявил он в комментарии изданию «Страна.ua». Утром этого дня транзит физически будет перекрыт в связи с завершением соглашения.

Шмыгаль уточнил, что транзит может возобновиться по запросу Европейской комиссии, однако Киев выдвигает обязательное условие — топливо не должно юридически считаться российским газом.

Контракт на транзит российского газа через Украину был заключен в конце 2019 года. Тогда Москва и Киев подписали пакет документов об урегулировании судебных споров, а также о новом транзитном договоре сроком на пять лет с возможностью продления еще на десять лет.

После взрыва «Северных потоков» и приостановки прокачки через газопровод Ямал — Европа транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом для поставок российского газа в Центральную Европу.