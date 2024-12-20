Wildberries запустил новую систему защиты от мошенников

Wildberries совместно со Сбербанком запускает высокотехнологичную систему защиты клиентов маркетплейса от мошенничества, сообщает пресс-служба площадки.

Сервис позволит в режиме реального времени выявлять покупки по украденным банковским картам на маркетплейсе и сразу блокировать на стороне банка мошеннические транзакции, говорится в сообщении.

«С помощью автоматизированного обмена данными и технологий на базе искусственного интеллекта стало возможно выявлять мошенничество уже на этапе оформления заказа», — подчеркнул представитель маркетплейса.

По предварительной оценке разработчиков системы, такой подход в течение года позволит сберечь более 60 миллионов рублей пользователям, ставшим жертвами мошенников. За первые две недели тестирования система уже помогла спасти несколько миллионов рублей клиентов.