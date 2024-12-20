Украина нанесла массированный удар по Курской области

Город Рыльск на западе Курской области подвергся массированному ракетному обстрелу, сообщил глава Рыльского района Андрей Белоусов. Пострадали объекты социальной инфраструктуры, в том числе колледж, дом культуры, школа.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале, что ВСУ «сознательно» ударили по мирным объектам и по объектам социального назначения. Он уточнил, что на месте работают все оперативные службы.

По предварительным данным, в результате ракетного удара погибли пять человек, 26 получили ранения, им оказывается необходимая помощь, пишет телеграм-канал Mash. Спасатели ликвидируют последствия прилетов.

Вооруженные силы Украины могли вести обстрел по Рыльску из Черниговской области Украины. Согласно первым данным, удар нанесли с помощью установок HIMARS, об этом свидетельствуют обнаруженные обломки.

Рыльск — город на западе Курской области с населением около 15 тысяч человек. Это ближайший крупный населенный пункт к приграничным районам Курской области, где ведутся боевые действия.