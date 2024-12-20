ВСУ приказали покинуть позиции под Курахово

Главком ВСУ Александр Сырский приказал вывести украинские войска с позиций в районе населенных пунктов Успеновка и Трудовое южнее Курахово.

Решение принято, чтобы избежать окружения на фоне тяжелых оборонительных боев с наступающими частями российской армии, сообщила пресс-служба группировки войск ВСУ «Хортица», воюющей на данном направлении.

Ранее военкоры сообщали, что в так называемом «мешке» в районе Успеновке оказались несколько сотен военных ВСУ. При этом данную информацию подтверждали близкие к Минобороны Украины телеграм-каналы.

Таким образом, город Курахово, который имеет важное логистическое значение для ВСУ и прикрывает несколько дорог на Покровск, фактически оказался в частичном окружении. Украинские части пытаются организовать оборону на рубеже Курахово — Константинопольское.