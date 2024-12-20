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Банк России отказался от повышения ключевой ставки

Источник:
Sibnet.ru
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Банк России, вопреки прогнозам аналитиков, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.

«Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы», — говорится в сообщении ЦБ.

Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров, уточнил регулятор.

«С учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос», — сказано в сообщении.

Ранее на прямой линии президент России Владимир Путин понадеялся, что совет директоров Банка России примет взвешенное решение.

«Она мне не говорит, какая будет ставка, она сама, наверное, пока этого не знает, потому что они обсуждают это на совете директоров, на своей «комсомольской ячейке», и в ходе дискуссии принимают окончательное решение. Надеюсь, что оно будет взвешенным и будет отвечать требованиям сегодняшнего дня», — сказал президент.


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Экономика #Деньги
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