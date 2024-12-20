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Российским фигуристам разрешили участвовать в Олимпиаде

Источник:
Sibnet.ru
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Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских фигуристов и конькобежцев до участия в квалификации на Олимпийские игры 2026 года в нейтральном статусе, сообщается на сайте организации.

ISU проводит соревнования в фигурном катании, шорттреке и конькобежном спорте.

До 28 февраля 2025 года Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Союз конькобежцев России (СКР) могут представить по одному спортсмену (или паре) в каждом виде программы в фигурном катании, конькобежном спорте и шорттреке, где он будет выступать в нейтральном статусе. В командном турнире фигуристов сборная России на Олимпиаде участвовать не сможет.

Все спортсмены перед получением нейтрального статуса пройдут проверку с целью «гарантировать, чтобы ни один человек, активно поддерживающий военные действия на Украине или работающий по контракту с российскими или белорусскими военными или службами национальной безопасности, такой статус не получил».

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Олимпийские игры будут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.


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