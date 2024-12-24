Ель, пихта или сосна: что дольше стоит на Новый год

Ель, сосна и пихта — три хвойных дерева, которые устанавливают в России в качестве новогодней елки. Чем они отличаются и какая из них дольше простоит?

Ель — классическое новогоднее дерево. Ее ценят за приятный хвойный аромат и невысокую цену. Если постараться, можно найти более-менее пушистую елку.

Но иголки у нее начинают осыпаться уже через одну-две недели — это ее главный недостаток.

Сосна — эстетичный вариант. Раскидистые ветви с длинными и мягкими иголками сделают это дерево украшением любого дома. Ее недостаток — слишком терпкий запах и смола, которую она обильно выделяет.

Сосна может простоять, не осыпаясь, до трех недель, даже при пересыхании.

Пихта — премиум-вариант. Имеет пышную и мягкую хвою правильной формы и приятный хвойный аромат. Ее недостаток — высокая цена.

Пихта может без проблем простоять дома до четырёх-шести недель. Она не осыпается, даже если полностью высохла.