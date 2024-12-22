Что ели на Руси на Новый год и Рождество

Рождественский стол на Руси отличался особым изобилием. В этот день завершался пост и люди вознаграждали себя за долгое воздержание.

До 1918 года Рождество в России праздновалось по старому стилю — с 25 на 26 декабря. В сочельник, в канун праздника ели сочиво — блюдо из злаков, орехов и сушеных фруктов.

А на само Рождество люди разговлялись (ели обычную пищу). По обычаю нужно было приготовить как минимум 12 разных блюд, по числу святых апостолов. Было много мясных блюд из свинины, говядины, баранины, птицы.

Венчал рождественский стол гусь — зажаренный целиком, обложенный мочеными яблоками и квашеной капустой. Мясное изобилие на столах объяснялось тем, что к Рождеству в деревнях забивали скотину, чтобы не кормить ее всю зиму.

По традиции на рождественский стол подавали винегрет постный или с селедкой. Это нехитрый, вкусный салат был доступен даже самым небогатым семьям.

В домах зажиточных праздничное меню было более изысканным: тушенная телятина, отварная форель, осетрина в вине, икра. Ну а знать предпочитала европейскую кухню: омары, рябчики, индейка, мороженное и шоколад. Но и в дворянской среде к концу XIX века в моду вошла русская кухня.