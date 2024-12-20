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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны России назвало цели группового удара по Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Российская армия в ответ на удар по Ростовской области нанесла групповой удар по ряду объектов на Украине, говорится в сообщении Минобороны России.

Украина ранее нанесла ракетный удар по Каменскому комбинату в Ростовской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства и четырьмя крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow.

В ответ на это российская армия в пятницу, 20 декабря нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления Службы безопасности Украины (СБУ), киевскому КБ «Луч», осуществляющему проектирование и производство ракетных комплексов «Нептун» и ракет РСЗО «Ольха», сказано в сообщении.

По данным российского военного ведомства, также был нанесен удар  позиции зенитного ракетного комплекса Patriot. «Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», — сказали в Минобороны.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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