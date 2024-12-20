Минобороны России назвало цели группового удара по Украине

Российская армия в ответ на удар по Ростовской области нанесла групповой удар по ряду объектов на Украине, говорится в сообщении Минобороны России.

Украина ранее нанесла ракетный удар по Каменскому комбинату в Ростовской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства и четырьмя крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow.

В ответ на это российская армия в пятницу, 20 декабря нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления Службы безопасности Украины (СБУ), киевскому КБ «Луч», осуществляющему проектирование и производство ракетных комплексов «Нептун» и ракет РСЗО «Ольха», сказано в сообщении.

По данным российского военного ведомства, также был нанесен удар позиции зенитного ракетного комплекса Patriot. «Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», — сказали в Минобороны.