Минобороны России назвало цели группового удара по Украине

Российская армия в ответ на удар по Ростовской области
нанесла групповой удар по ряду объектов на Украине, говорится в сообщении
Минобороны России.
Украина ранее нанесла ракетный удар по Каменскому комбинату
в Ростовской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS
американского производства и четырьмя крылатыми ракетами воздушного базирования
Storm Shadow.
В ответ на это российская армия в пятницу, 20 декабря нанесла
групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления Службы
безопасности Украины (СБУ), киевскому КБ «Луч», осуществляющему проектирование
и производство ракетных комплексов «Нептун» и ракет РСЗО «Ольха», сказано в сообщении.
По данным российского военного ведомства, также был нанесен
удар позиции зенитного ракетного
комплекса Patriot. «Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», — сказали в
Минобороны.