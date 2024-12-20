Поляну «Дома-2» выставили на продажу

Участок, где снимали реалити-шоу «Дом-2», расположенный в поселке Лобаново Московской области, выставили на продажу за 690 миллионов рублей.

«Именно здeсь с 2003 года cнимaли pеалити-шоу «Дом-2», a в 2020 году «Битву прeстолoв». Отсюдa начали cвoй пуcть Oльгa Бузoва, Ксения Бopoдинa, Инстaсaмка и дpугиe извеcтные личноcти», — говорится в объявлении, размещенном на Avito.

Площадь участка составляет 1260 соток. Он имеет выход на берег реки Истра, собственный лес и сельхозугодья. На нем расположены четыре жилых дома со всеми коммуникациями площадью 131,3, 183, 567 и 697 квадратных метров.

«Дом-2» — самое продолжительно реалити-шоу в истории, с 2004 по 2020 выходил на телеканале ТНТ, с 2021 года транслируется на телеканале «Ю».