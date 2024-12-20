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Почему не нужна купюра в 10 тысяч рублей

Источник:
«Прайм»
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Зампредседателя Банка России Сергей Белов заявил, что планов по выпуску купюры в 10 тысяч рублей нет. Руководитель проекта «Моифинансы.рф» Михаил Сергейчик объяснил, почему не нужна банкнота такого достоинства.

Во-первых, снижается наличный оборот, упрощаются и удешевляются безналичные расчеты. Уже сейчас в России их доля в общем количестве операций по банковским картам превышает 92%, сказал Сергейчик в интервью агентству «Прайм».

Во-вторых, законодательство старается ограничить крупные сделки наличными из-за риска незаконных операций, как минимум требуя информирования Росфинмониторинга. «Поэтому было бы странно одной рукой ограничивать, а другой стимулировать», — отметил эксперт.

С точки зрения финансовой грамотности безналичные платежи даже лучше - с помощью банковских приложений проще анализировать свои траты и вести семейный бюджет. Самое главное - подходить к онлайн-платежам так же серьезно, как и к наличным.

«По статистике, безналичным способом обычно тратится на 20% больше, чем наличными. А значит, нужно более ответственно подходить к планированию расходов — например, всегда составлять списки будущих покупок», — посоветовал Сергейчик.

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Топ комментариев

Twilight88

А мне можно бесплатно прогреть дом зимой?

rumatam

с какого перепугу, то сателлит то дайте , вот они пиявки на теле России.............

Twilight88

И на кой они нужны за наши деньги? Скатертью дорожка. Это руление что то дает населению?

Danilon

Короче, население жрёт много, от того и дорого всё. Чудесная мысль, мне очень понравилось.