Почему не нужна купюра в 10 тысяч рублей

Зампредседателя Банка России Сергей Белов заявил, что планов
по выпуску купюры в 10 тысяч рублей нет. Руководитель проекта «Моифинансы.рф» Михаил
Сергейчик объяснил, почему не нужна банкнота такого достоинства.
Во-первых, снижается наличный оборот, упрощаются и
удешевляются безналичные расчеты. Уже сейчас в России их доля в общем
количестве операций по банковским картам превышает 92%, сказал Сергейчик в интервью
агентству «Прайм».
Во-вторых, законодательство старается ограничить крупные
сделки наличными из-за риска незаконных операций, как минимум требуя
информирования Росфинмониторинга. «Поэтому было бы странно одной рукой
ограничивать, а другой стимулировать», — отметил эксперт.
С точки зрения финансовой грамотности безналичные платежи
даже лучше - с помощью банковских приложений проще анализировать свои траты и
вести семейный бюджет. Самое главное - подходить к онлайн-платежам так же
серьезно, как и к наличным.
«По статистике, безналичным способом обычно тратится на 20%
больше, чем наличными. А значит, нужно более ответственно подходить к
планированию расходов — например, всегда составлять списки будущих покупок», —
посоветовал Сергейчик.