Нужен ли отдельный стабилизатор для холодильника

Холодильник – один из самых важных и дорогих бытовых приборов в доме. Но он может легко от перепада напряжения в сети, если не использовать специальное устройство – стабилизатор напряжения.
Перепад напряжения – это резкое изменение напряжения в электрической сети, поясняют эксперты портала «ВсёИнтересное.ру». Перепад может быть вызван:
- погодными условиями (грозы, молнии и т.д.);
- авариями на линиях электропередачи или подстанциях;
- перегрузкой или коротким замыканием в сети;
- включением или выключением мощных потребителей электроэнергии (электрические плиты, кондиционеры, электропечи и т.д.).
Перепад напряжения может быть как повышенным, так и пониженным. При повышенном может произойти перегрев и сгорание электрических компонентов холодильника, таких как компрессор, термостат, реле, пускозащитный конденсатор.
Пониженное напряжение может привести к недостаточному охлаждению продуктов, а также повышенному износу компрессора.
Стабилизатор напряжения позволит поддерживать постоянное напряжение, независимо от перепадов в сети.