Нужен ли отдельный стабилизатор для холодильника

Холодильник – один из самых важных и дорогих бытовых приборов в доме. Но он может легко от перепада напряжения в сети, если не использовать специальное устройство – стабилизатор напряжения.

Перепад напряжения – это резкое изменение напряжения в электрической сети, поясняют эксперты портала «ВсёИнтересное.ру». Перепад может быть вызван:

погодными условиями (грозы, молнии и т.д.);

авариями на линиях электропередачи или подстанциях;

перегрузкой или коротким замыканием в сети;

включением или выключением мощных потребителей электроэнергии (электрические плиты, кондиционеры, электропечи и т.д.).

Перепад напряжения может быть как повышенным, так и пониженным. При повышенном может произойти перегрев и сгорание электрических компонентов холодильника, таких как компрессор, термостат, реле, пускозащитный конденсатор.

Пониженное напряжение может привести к недостаточному охлаждению продуктов, а также повышенному износу компрессора.

Стабилизатор напряжения позволит поддерживать постоянное напряжение, независимо от перепадов в сети.