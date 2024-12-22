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Нужен ли отдельный стабилизатор для холодильника

Источник:
Sibnet.ru
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Холодильник – один из самых важных и дорогих бытовых приборов в доме. Но он может легко от перепада напряжения в сети, если не использовать специальное устройство – стабилизатор напряжения.

Перепад напряжения – это резкое изменение напряжения в электрической сети, поясняют эксперты портала «ВсёИнтересное.ру». Перепад может быть вызван:

  • погодными условиями (грозы, молнии и т.д.);
  • авариями на линиях электропередачи или подстанциях;
  • перегрузкой или коротким замыканием в сети;
  • включением или выключением мощных потребителей электроэнергии (электрические плиты, кондиционеры, электропечи и т.д.).

Перепад напряжения может быть как повышенным, так и пониженным. При повышенном может произойти перегрев и сгорание электрических компонентов холодильника, таких как компрессор, термостат, реле, пускозащитный конденсатор.

Пониженное напряжение может привести к недостаточному охлаждению продуктов, а также повышенному износу компрессора.

Стабилизатор напряжения позволит поддерживать постоянное напряжение, независимо от перепадов в сети.


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