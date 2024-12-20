Серия мощных взрывов прогремела в Киеве

Несколько мощных взрывов прогремели в Киеве, наблюдаются пожары. Воздушная тревога звучит на всей территории страны.

«Киев подвергся ракетной атаке. Запускались "Кинжалы" и баллистика. После падения обломков в Голосеевском районе загорелись автомобили», — рассказали изданию «Страна» очевидцы.

В соцсетях пишут, что после обстрела горят склады в Бориспольском районе Киевской области.

В Киеве же насчитали четыре локации, где зафиксированы последствия ракетной атаки. Две в Голосеевском районе, одна в Днепровском и одна в Соломенском, где загорелось здание.

«В одном из районов горит крыша высотного здания. Так же слышны взрывы, предварительно взрываются автомобили. Пострадал в том числе Шевченковский район города», — сообщили очевидцы.



