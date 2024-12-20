Серия мощных взрывов прогремела в Киеве

Несколько мощных взрывов прогремели в Киеве, наблюдаются пожары. Воздушная тревога звучит на всей территории страны.
«Киев подвергся ракетной атаке. Запускались
"Кинжалы" и баллистика. После падения обломков в Голосеевском районе
загорелись автомобили», — рассказали изданию «Страна» очевидцы.
В соцсетях пишут, что после обстрела горят склады в
Бориспольском районе Киевской области.
В Киеве же насчитали четыре локации, где зафиксированы
последствия ракетной атаки. Две в Голосеевском районе, одна в Днепровском и
одна в Соломенском, где загорелось здание.
«В одном из районов горит крыша высотного здания. Так же
слышны взрывы, предварительно взрываются автомобили. Пострадал в том числе
Шевченковский район города», — сообщили очевидцы.