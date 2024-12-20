НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Серия мощных взрывов прогремела в Киеве

Источник:
Sibnet.ru
695 3

Несколько мощных взрывов прогремели в Киеве, наблюдаются пожары. Воздушная тревога звучит на всей территории страны.

«Киев подвергся ракетной атаке. Запускались "Кинжалы" и баллистика. После падения обломков в Голосеевском районе загорелись автомобили», — рассказали изданию «Страна» очевидцы.

В соцсетях пишут, что после обстрела горят склады в Бориспольском районе Киевской области.

В Киеве же насчитали четыре локации, где зафиксированы последствия ракетной атаки. Две в Голосеевском районе, одна в Днепровском и одна в Соломенском, где загорелось здание.

«В одном из районов горит крыша высотного здания. Так же слышны взрывы, предварительно взрываются автомобили. Пострадал в том числе Шевченковский район города», — сообщили очевидцы.


Тема: Военная операция на Украине
Минобороны России назвало цели группового удара по Украине
Украина ударила ATACMS и Storm Shadow по Ростовской области
Путин предложил ради эксперимента ударить «Орешником» по Киеву
Путин заявил о кардинальном изменении ситуации в зоне СВО
смотреть все
Оборона #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Какую форму имеет Вселенная
Начальник войск РХБЗ генерал Кириллов погиб при взрыве в Москве
Абхазия попросила у России бесплатную электроэнергию
Путин заявил о запуске «Орешника» в серийное производство
Обсуждение (3)
Картина дня
Минобороны России назвало цели группового удара по Украине
Серия мощных взрывов прогремела в Киеве
Сенатор понадеялся на благую цель роста штрафов за нарушения ПДД
Почему не нужна купюра в 10 тысяч рублей
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
65
Начальник войск РХБЗ генерал Кириллов погиб при взрыве в Москве
33
Путин рассказал, где проходит линия фронта борьбы с Россией
24
Путин заявил о запуске «Орешника» в серийное производство
24
ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с неонацизмом
24
Задержан исполнитель убийства генерала Кириллова. ВИДЕО