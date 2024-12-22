Когда и как появились карманы на одежде

Люди в течение тысяч лет обходились без карманов и только XVII веке они появились на одежде, а повсеместно их стали вшивать в XIX веке.

В Юго-Восточной Азии — Китае и Японии — вместо карманов использовали рукава. В восточной одежде рукава были широченными и в них могли поместиться достаточно габаритные вещи.

На Ближнем Востоке в древности в ходу были специальные денежные пояса, Они представляли собой сшитые вдвое длинные куски материи, один конец которого оставляли открытым и завязывали его.

В старину в Европе люди носили монеты и прочую мелочь в специальных мешочках. По сути, это были подвесные карманы, которые располагались поверх одежды на специальном поясе. В XV-XVI веках такие мешочки были самостоятельным аксессуаром женского костюма.

Эти мешочки привлекали внимание воров и люди, наконец, сообразили, что прятать ценные вещи безопасней под одежду. Одним из первых известных истории предметов гардероба, снабженных карманами, стал камзол Людовика XIV.

В начале XIX века карманы повсеместно начали вшивать в одежду, но только в мужскую. Женщинам вместо них еще сто лет приходилось пользоваться сумочками. И только в XX веке прекрасный пол отвоевал себе право на карманы.