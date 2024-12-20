НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Генетики определили самые стойкие к алкоголю народы России

Источник:
Sibnet.ru
536 2

Непереносимость алкоголя среди проживающих в России народов реже всего встречается у русских и белорусов, а чаще всего — корейцев, выяснили ученые Genotek.

Генетики изучили более 166 тысяч геномов жителей России из разных этносов. Внимание привлекли изменения двух генов — ADH1B (rs1229984) и ALDH2 (rs671). Наличие даже одного из этих вариантов приводит к повышенному риску генетически обусловленной непереносимости алкоголя, приводит «Лента.ру» исследование Genotek.

Наименее склонны к алкоголизму корейцы — у 74% из них есть хотя бы один из генов, который приводит к проявлению побочных эффектов алкоголя. Также высокий процент непереносимости спиртных напитков был выявлен у бурятов и монголов (8,33%), казахов (7,69%) и осетин (7,59%).

Самый низкий процент непереносимости алкоголя среди исследуемых этносов был выявлен у русских и белорусов — 0,51% и 0,50%.

О непереносимости алкоголя могут свидетельствовать внешние признаки, такие как покраснение лица, тошнота, тахикардия, мышечная слабость, а также нарушение работы органов и тяжелое похмелье. Это связано с работой ферментов, которые отвечают за восприятие алкоголя организмом.

«Такие изменения на уровне ДНК дают возможность организму быстрее сигнализировать о вреде алкоголя, что может рассматриваться как своего рода защитный механизм: снижается риск алкоголизма и связанных с ним болезней. Однако это также повышает риск повреждения тканей и развития некоторых заболеваний, например, рака пищевода», — отметил директор по науке медико-генетического центра Genotek Александр Ракитько.

Еще по теме
Физики назвали самую универсальную единицу измерения
Ученые измерили скорость человеческой мысли
Линейный ускоритель «СКИФ» запустили под Новосибирском. ФОТО
Раскрыта тайна рыжего окраса кошек
смотреть все
Наука #Наука #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Какую форму имеет Вселенная
Начальник войск РХБЗ генерал Кириллов погиб при взрыве в Москве
Абхазия попросила у России бесплатную электроэнергию
Путин заявил о запуске «Орешника» в серийное производство
Обсуждение (2)
Картина дня
Минобороны России назвало цели группового удара по Украине
Серия мощных взрывов прогремела в Киеве
Сенатор понадеялся на благую цель роста штрафов за нарушения ПДД
Почему не нужна купюра в 10 тысяч рублей
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
65
Начальник войск РХБЗ генерал Кириллов погиб при взрыве в Москве
33
Путин рассказал, где проходит линия фронта борьбы с Россией
24
Путин заявил о запуске «Орешника» в серийное производство
24
ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с неонацизмом
24
Задержан исполнитель убийства генерала Кириллова. ВИДЕО