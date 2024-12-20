Генетики определили самые стойкие к алкоголю народы России

Непереносимость алкоголя среди проживающих в России народов реже всего встречается у русских и белорусов, а чаще всего — корейцев, выяснили ученые Genotek.

Генетики изучили более 166 тысяч геномов жителей России из разных этносов. Внимание привлекли изменения двух генов — ADH1B (rs1229984) и ALDH2 (rs671). Наличие даже одного из этих вариантов приводит к повышенному риску генетически обусловленной непереносимости алкоголя, приводит «Лента.ру» исследование Genotek.

Наименее склонны к алкоголизму корейцы — у 74% из них есть хотя бы один из генов, который приводит к проявлению побочных эффектов алкоголя. Также высокий процент непереносимости спиртных напитков был выявлен у бурятов и монголов (8,33%), казахов (7,69%) и осетин (7,59%).

Самый низкий процент непереносимости алкоголя среди исследуемых этносов был выявлен у русских и белорусов — 0,51% и 0,50%.

О непереносимости алкоголя могут свидетельствовать внешние признаки, такие как покраснение лица, тошнота, тахикардия, мышечная слабость, а также нарушение работы органов и тяжелое похмелье. Это связано с работой ферментов, которые отвечают за восприятие алкоголя организмом.

«Такие изменения на уровне ДНК дают возможность организму быстрее сигнализировать о вреде алкоголя, что может рассматриваться как своего рода защитный механизм: снижается риск алкоголизма и связанных с ним болезней. Однако это также повышает риск повреждения тканей и развития некоторых заболеваний, например, рака пищевода», — отметил директор по науке медико-генетического центра Genotek Александр Ракитько.