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Детские пособия за январь выплатят заранее

Источник:
Sibnet.ru
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Социальный фонд России досрочно перечислит на банковские карты и счета выплаты за декабрь семьям с детьми. Деньги поступят 25 декабря.

По обычному графику детские пособия приходят в начале каждого месяца, как правило 3-го числа. Но январь — традиционно месяц с длинными новогодними каникулами.

В Соцфонде пояснили, что 25 декабря родители получат:

  • единое пособие на детей до 17 лет и по беременности;
  • ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года неработающим родителям; 
  • ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет;
  • ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву;
  • ежемесячное пособие по уходу за детьми до 1,5 года, оформленное родителю в декрете или работающему родителю.

Следующая выплата за январь поступит уже в феврале.

Те же, кто получает деньги через почтовые отделения, получат их в январе по обычному графику. Выплаты пособий продлятся до 25-го числа по графику работы отделений «Почты России» в каждом регионе.


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Экономика #Деньги
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Топ комментариев

Twilight88

А мне можно бесплатно прогреть дом зимой?

rumatam

с какого перепугу, то сателлит то дайте , вот они пиявки на теле России.............

Twilight88

И на кой они нужны за наши деньги? Скатертью дорожка. Это руление что то дает населению?

Danilon

Короче, население жрёт много, от того и дорого всё. Чудесная мысль, мне очень понравилось.