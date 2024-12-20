Детские пособия за январь выплатят заранее

Социальный фонд России досрочно перечислит на банковские карты и счета выплаты за декабрь семьям с детьми. Деньги поступят 25 декабря.
По обычному графику детские пособия приходят в начале каждого месяца, как правило 3-го числа. Но январь — традиционно месяц с длинными новогодними каникулами.
В Соцфонде пояснили, что 25 декабря родители получат:
- единое пособие на детей до 17 лет и по беременности;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года неработающим родителям;
- ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет;
- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву;
- ежемесячное пособие по уходу за детьми до 1,5 года, оформленное родителю в декрете или работающему родителю.
Следующая выплата за январь поступит уже в феврале.
Те же, кто получает деньги через почтовые отделения, получат их в январе по обычному графику. Выплаты пособий продлятся до 25-го числа по графику работы отделений «Почты России» в каждом регионе.