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Сенатор понадеялся на благую цель повышения штрафов за нарушения ПДД

Источник:
Sibnet.ru
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Повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) нацелено на пополнение бюджета, а не на профилактику правонарушений, такое опасение высказал сенатор Андрей Клишас при обсуждении закона.

«Очень хотелось бы надеяться на то, что по-прежнему правительство исходит из того, что штрафы не носят фискального характера, что все-таки мы остаемся на концепции: "не нарушай, иначе придется заплатить"», — цитирует ТАСС Клишаса.

Сенатор заявил, что у него есть основания полагать, что правительство планирует получать деньги за повышение штрафов, и это сразу было заложено в бюджет.

«Правительством внесена поправка ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в бюджетный кодекс, которой предусмотрено зачисление этих доходов от штрафов — 25% в федеральный бюджет, что не приведет к выпадающим доходам субъектов Федерации в условиях нынешнего уровня выявляемых нарушений», — ответил Клишасу замминистра финансов Алексей Лавров.

«Вот ровно поэтому я и обращаю ваше внимание. Хотелось бы на это надеяться, что штрафы по-прежнему являются профилактикой правонарушений, а не целью, связанной с пополнением бюджета», — добавил Клишас.

Госдума приняла закон о повышении штрафов за ряд нарушений ПДД примерно в полтора раза. Одновременно с этим размер скидки, с которой водитель может оплатить штраф за некоторые правонарушения в 20-дневный срок, сокращается с 50% до 25%.


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Авто #Автоправо #Законы
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Топ комментариев

Twilight88

А мне можно бесплатно прогреть дом зимой?

rumatam

с какого перепугу, то сателлит то дайте , вот они пиявки на теле России.............

Twilight88

И на кой они нужны за наши деньги? Скатертью дорожка. Это руление что то дает населению?

Danilon

Короче, население жрёт много, от того и дорого всё. Чудесная мысль, мне очень понравилось.